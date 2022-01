Paniek? Daar doen de bazen van KV Oostende niet aan mee. Ook niet wanneer hun architect, Alexander Blessin, vol in de degradatiestrijd naar de Serie A vertrekt. Wat nu, Gauthier Ganaye? “We zijn al maanden bezig met een opvolger”, sust de sportieve baas. “En met het geld dat we kregen voor Blessin, kunnen we deals sluiten die op voorhand ondenkbaar waren.”