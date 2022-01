Ondanks de onverwachte thuisnederlaag tegen KV Mechelen blijft belofte-coach Emilio Ferrera geloven in de slaagkansen van zijn team om te eindigen in de top 4. Voor ons bespreekt Ferrera als ‘Head of Football Formation’ ook de ontwikkeling van verschillende Gentse jeugdspelers die de voorbije maanden een contract ondertekenden in de Ghelamco Arena.