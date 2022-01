Producer John de Mol wist al in 2019 over grensoverschrijdend gedrag Rietbergen bij ‘The Voice’

John de Mol - producent van The Voice of Holland en een machtige mediaspeler in Nederland - is in april 2019 op de hoogte gebracht van het grensoverschrijdend gedrag van zijn schoonbroer Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland. Dat zegt de mediamagnaat en bedenker van de RTL-talentenjacht in de uitzending van BOOS die donderdagmiddag online is verschenen.

“Ik was even sprakeloos en daarna werd ik echt razend”, zegt De Mol in de aflevering. Hij belde Rietbergen op en zei dat hij direct alles uit zijn handen moest laten vallen en naar het kantoor moest komen. Toen Rietbergen tien minuten later arriveerde heeft De Mol hem naar eigen zeggen een half uur lang verbaal “alle hoeken van de kamer” laten zien. “En me zelfs twee keer moeten inhouden om hem niet plat op z’n bek te slaan.” De Mol vertelde Rietbergen toen dat als hij dit nog een keer zou doen, of zelfs maar een letter zou berichten aan een vrouw bij het programma, dat hij hem “met kop en kont” zou beetpakken en hem eruit zou gooien.

Het was De Mol niet bekend dat het om meerdere vrouwen zou gaan. In de elf jaar dat de twee samenwerkten is er nooit een klacht binnengekomen, zegt de producent. Een keer kwam er een klacht over een grensoverschrijdend WhatsApp-berichtje, waarop De Mol zijn medewerker een waarschuwing gaf. Volgens De Mol verdient iedereen “een tweede kans” en hij hoopte dan ook dat de kous met die waarschuwing af zou zijn. Het desbetreffende “meisje” zou blij geweest zijn dat de situatie niet groter werd gemaakt dan slechts een waarschuwing. Er is geen onderzoek gestart, maar De Mol heeft de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten laten houden en geen nieuwe meldingen gekregen.

Tientallen vrouwen hebben tegen BOOS hun verhaal gedaan, aldus maker Tim Hoffman. Bij negentien vrouwen zou het om Rietbergen zijn gegaan.