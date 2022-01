Het lichaam van Guido Elsen (62) werd woensdag geïdentificeerd. Hij was al vijf weken vermist. — © if

Leuven

Hoe kon het zo lang duren voordat duidelijk was dat het lichaam in een mortuarium op Tenerife dat van de Vlaamse Guido Elsen (62) was? Die vraag blijft nadat bekendraakte dat de man eigenlijk een dag na zijn verdwijning al gevonden was. “Ons werd gezegd dat het absoluut niet om Guido kon gaan”, zegt advocaat Steven Van de Kerkhof.