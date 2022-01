Nederlandse politici Rutte en Wilders stevig in de clinch tijdens debat: “U luistert nu even, ik praat hier”

De Nederlandse premier Mark Rutte en PVV-voorzitter Geert Wilders hebben zich dinsdag kwaad gemaakt op elkaar tijdens een parlementair debat. Aanleiding van de discussie was een tweet van Wilders. “Een VVD’er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, schreef hij online. En dat viel in slechte aarde bij heel wat partijen.