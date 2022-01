De Kock blijft voorlopig in Nederland

Dave De Kock (34) weigert om snel aan ons land overgeleverd te worden. Dat wordt vernomen bij het Openbaar ministerie in Amsterdam dat over de zaak gaat. “Mijn cliënt wil eerst meer duidelijkheid over het Nederlandse luik van het onderzoek”, zegt ook zijn Nederlandse advocaat Michaël Yap.