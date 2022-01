Ook vijftiental meldingen over misplaatst gedrag van ‘The voice’-regisseur

Uit het online programma BOOS, dat donderdag uitpakt met onthullingen over The voice of Holland, blijkt dat er ook verschillende meldingen zijn over seksueel misbruik door een regisseur van het programma. De BOOS-redactie kreeg daarover zowat vijftien meldingen, zowel van medewerkers als van kandidates.

Een vrouw vertelde in het programma anoniem dat ze een regisseur van The voice op de hoogte had gebracht “dat ze seks had gehad met jurylid Ali B”. BOOS contacteerde de regisseur, maar die zegt geen weet te hebben van het verhaal. De redactie van het programma ontving tegelijk wel van zowat vijftien mensen klachten over dezelfde regisseur, die op de werkvloer ongepaste opmerkingen maakte en ongewenst handtastelijk zou zijn geweest. Ook die aantijgingen ontkent de regisseur, bij monde van zijn advocaat.

Eerder was in het programma sprake van negentien meldingen over misplaatst gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Ook tegen jurylid Ali B werden al aangiftes gedaan, waarvan minstens één wegens verkrachting.