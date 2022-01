“Nog niemand zag Dean (4) levend in Nederland”: vijf conclusies na de nieuwe oproep van de Nederlandse politie

Kidnapper Dave De Kock (34) heeft vrijdagnacht een lange autorit doorheen Nederland gemaakt. De politie vraagt nu aan alle mensen langs dat traject of ze de overleden kleuter Dean Verberckmoes kunnen zien op hun camerabeelden. Want: niemand heeft Dean levend opgemerkt in Nederland. Dat is één van de vijf conclusies die we kunnen trekken, uit het nieuwe opsporingsbericht van de Nederlandse politie.