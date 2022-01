Elke overschrijding Oekraïense grens krijgt “snelle en strenge” reactie, zegt Blinken

“We zijn altijd heel duidelijk geweest: elke overschrijding door Russische militaire troepen van de Oekraïense grens om er nieuwe daden van agressie tegen Oekraïne te stellen, zal een snelle en strenge reactie van de Verenigde Staten, onze bondgenoten, met zich meebrengen”, aldus Blinken na een onderhoud met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock in Berlijn.

De Amerikaanse minister verklaarde ook dat het Westen eensgezind optreedt wat betreft Rusland. “Deze eenheid geeft ons kracht, een kracht die Rusland niet heeft en niet kan evenaren, mag ik toevoegen”, aldus Blinken.

Volgens Blinken kan de Nord Stream 2-pijpleiding een drukkingsmiddel zijn tegen Rusland in het conflict rond Oekraïne. “Het is belangrijk te noteren dat er geen gas stroomt door Nord Stream 2, wat betekent dat de pijpleiding een drukkingsmiddel is voor Duitsland, de Verenigde Staten en onze bondgenoten, niet Rusland”, aldus Blinken.

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Europese vredesorde

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, riep Rusland op haar beurt op tot de-escalatie. “De enige weg uit de crisis is een politieke. Deze weg leidt enkel via dialoog”, zei ze. “Helaas spreekt het Russische gedrag een andere taal. De verontrustende activiteiten blijven toenemen.” Ze verwees daarvoor naar de verplaatsing van Russische troepen naar de Oekraïense grens en naar manoeuvers met Wit-Rusland.

“We roepen Rusland dringend op om stappen te ondernemen tot de-escalatie”, aldus nog Baerbock. “Elke bijkomende agressieve houding, elke verdere agressiviteit zou ernstige gevolgen hebben”, waarschuwde ze. Volgens haar staat niet minder dan de Europese vredesorde op het spel. “Die is voor ons existentieel. Daarom hebben we geen andere keuze dan consequent er voor op te komen en die met een schild te beschermen. Dat geldt uitdrukkelijk ook dan wanneer deze maatregelen voor onszelf economische gevolgen zouden hebben.”

In Berlijn besprak Blinken de situatie omtrent Oekraïne met zijn collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Blinken waarschuwde dat Rusland riskeert de verdeeldheid uit de Koude Oorlog terug te brengen.

Blinken herhaalde ook het Amerikaanse standpunt dat Rusland het principe schendt dat naties hun eigen beslissingen kunnen nemen. Rusland eist immers dat Oekraïne niet toetreedt tot de NAVO. “Als Rusland die principes ongestraft schendt, zou dat ons allemaal terugvoeren naar een veel gevaarlijker en onstabieler tijd, toen dit continent en deze stad (Berlijn) in tweeën werden verdeeld”, zei hij. “Toen de dreiging van oorlog boven ieders hoofd hing.”

De Amerikaanse buitenlandminister noemde de spanningen tussen Oekraïne en Rusland “groter dan een conflict tussen twee landen” en “groter dan een botsing tussen Rusland en de NAVO”. “Het is een crisis met wereldwijde gevolgen. En het vereist wereldwijde aandacht en actie.”

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

Zelfverdediging

De Amerikaanse minister zei nog de militaire hulp voor Oekraïne niet als een provocatie in het conflict te beschouwen. “De voorstelling dat de terbeschikkingstelling van militaire defensie-uitrusting voor Oekraïne door de Verenigde Staten, Europese landen en de NAVO een provocatie of reden voor de acties van Rusland vormt, is de wereld op z’n kop”, aldus Blinken. Volgens hem gaat het er enkel om dat Oekraïne zichzelf kan verdedigen.

De VS hadden Oekraïne bijkomend materiaal in het vooruitzicht gesteld, zou Rusland het land binnenvallen. Tegelijkertijd blijven de VS Oekraïne ondersteunen op defensievlak. Rusland had het Westen opgeroepen om de wapenleveringen te stoppen. Volgens Moskou vormen die leveringen een gevaar voor de veiligheid.

De VS en de NAVO beschuldigen Rusland er al maanden van een inval in Oekraïne te plannen. Rusland wijst dat dagelijks van de hand.

Vrijdag spreekt Blinken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov in Genève.