“Zeggen ‘Ik heb hem teruggepakt’ was vroeger ‘goed’”: waarom we alsmaar minder echtscheidingen uitvechten in de rechtbank

Pluimen, schelden, dichtslaan, tieren, uitmelken: we hebben het ermee gehad. Zelfs al ligt ons hart en huwelijk aan stukken. We vechten vandaag alsmaar minder echtscheidingen uit in de rechtbank, maar kiezen er in de plaats voor om ook een stukgelopen relatie te eindigen met ‘goede dagen’. Experts in de hartzeerniche leggen uit waarom. “Vroeger was het goed om op café te kunnen zeggen: ik heb ze kunnen pluimen. Vandaag is dat juist omgekeerd.”