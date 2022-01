Meer dan 93.000 retroactieve zonnepanelenpremies aangevraagd

De regeling kwam er nadat het Grondwettelijk Hof de virtueel terugdraaiende teller had vernietigd. Die gaf eigenaars van zonnepanelen ook met een digitale meter nog recht op het oude systeem met een terugdraaiende teller en een prosumententarief. Als compensatie voor de vernietiging werkte de Vlaamse regering de retroactieve investeringspremie uit.

Wie voor 2021 zonnepanelen liet installeren kon de premie sinds juli aanvragen. Voor zij die voor 20 juli al een digitale meter hadden, lag de deadline voor de aanvraag op 18 januari.

Na het verstrijken van die deadline staat de teller van het aantal aanvragen momenteel op 93.459, terwijl de teller op het einde van 2021 op bijna 81.200 stond. Daarin zitten ook al aanvragen van mensen die pas na juli hun klassieke Ferrarismeter lieten vervangen door een digitaal exemplaar. Zij kunnen de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen en uiterlijk tot 31 december 2025.

Volgens netbeheerder Fluvius, dat de aanvragen verwerkt, leidde de deadline niet tot een grote toename van de aanvragen. “De grootste massa aan aanvragen is in het begin gebeurd”, licht woordvoerder Björn Verdoodt toe. “Aan het einde van de zomer hadden we al meer dan 50.000 aanvragen, op minder dan twee maanden tijd. Daar lag het zwaartepunt.”

Hoeveel zonnepaneleneigenaars de premie hebben laten schieten, is momenteel niet duidelijk.

In totaal zijn op dit moment al 87.737 aanvragen verwerkt en werden 83.690 premies effectief goedgekeurd. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) betaalde al meer dan 135,4 miljoen euro uit. Het premiebedrag per zonnepaneleneigenaar hangt af van het vermogen van de installatie.