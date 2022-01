De motivatie om de coronamaatregelen te volgen, zit op een dieptepunt. Maar die ‘maatregelmoeheid’ is soms weldoordacht: heel wat burgers wikken en wegen hun keuze om bepaalde maatregelen of aanbevelingen wel of niet te volgen. Zij beslisten alvast om de regels (niet) te lossen. “De onlogische maatregelen volg ik niet meer op. Niet uit onwetendheid, maar uit protest tegen het beleid.”