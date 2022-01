Nieuw bewijs in zaak Madeleine McCann wijst toch naar Duitse hoofdverdachte

Onderzoekers wijzen nu toch naar Christian Brückner als hoofdverdachte in de zaak rond de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal. Vorige week werd nog gezegd dat de Duitser een alibi zou hebben, maar volgens de Britse krant The Sun was Brückner toch in de buurt van de peuter op het moment van de verdwijning.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Zij is nooit teruggevonden.

In juni 2020 kwam de Duitser Christian Brückner (44) als hoofdverdachte in beeld. Vorige week leek ook die piste een dood spoor te worden toen werd bericht dat hij een alibi heeft, maar volgens een onderzoeksteam van het Duitse televisiekanaal Sat.1 was Brückner op 3 mei 2007 toch in de buurt van Praia da Luz. Het team zou “veel nieuwe aanwijzingen” hebben gevonden tijdens het maken van een documentaire over McCann.