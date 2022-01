Marc Brys treft met OH Leuven drie staartploegen na elkaar: “Maar dat zijn de gevaarlijke wedstrijden”

Beerschot, Zulte Waregem en KV Oostende. De drie volgende tegenstanders van OH Leuven zijn op papier meer dan haalbaar, al moeten de Leuvenaars drie keer op rij buitenshuis aan de bak. Marc Brys hoopt verder op te rukken in het klassement. “Nu staat alles nog in een blok bij elkaar, maar we moeten ons onderscheiden en de afstand vergroten.”

Hoewel er nog geen uitspraak is en ze bij OHL nog altijd verveeld zitten met de niet gespeelde wedstrijd van vorig weekend tegen KV Mechelen, moet de focus nu op de match van zaterdag tegen Beerschot. “Natuurlijk liggen de spelers wakker van die drie punten”, zegt Marc Brys. “Maar ze beseffen ook dat het nog even zal duren en dat ze die zaak moeten klasseren. We hebben het niet meer in de hand.”

Beerschot, tegenstander zaterdag en rode lantaarn, verloor zijn laatste zes wedstrijden. Eitje voor OHL? “We zitten niet in een situatie waarin we zo mogen denken”, waarschuwt Brys. “We hebben de nadruk gelegd op de hele sterke tweede helft van Beerschot tegen Genk, en ik denk niet dat er hier sprake is van onderschatting. Ik weet het zelfs zeker.”

Nieuwe spits

Met na Beerschot ook nog Zulte Waregem en KV Oostende treffen de Leuvenaars nu wel drie staartploegen na elkaar. Dé kans om een zaakje te doen in het klassement. “Nu staat alles nog in een blok bij elkaar, maar we moeten ons onderscheiden en de afstand vergroten”, klinkt het. “Al zijn dat soort wedstrijden meestal moeilijk en gevaarlijk.”

Ondertussen blijft het in Leuven wachten op de nieuwe spits. “Hoe het daarmee staat? Een terecht vraag”, aldus Brys. “Het komt goed. Hij is komende, maar uiteraard hebben we er meer dan één in het vizier. De spits die we nu nodig hebben moet meteen inzetbaar zijn. Eventueel kan er nog een profiel bijkomen in functie van volgend seizoen, maar dat is dan supplementair.”