PFOS in de grond, fijn stof in de lucht, ftalaten in uw lakens: je zou gaan denken dat ons hele leven vol gif en schadelijke stoffen zit. Maar hoe erg is een parabeentje meer of minder? Welke stoffen zijn echt vergif, en welke andere stootjes kan ons lijf wel aan? Drie experts loodsen ons door het toxische leven van alledag en laten zien hoe het minder giftig kan.