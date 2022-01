Average Rob, het Youtube-fenomeen dat op de koffie mag bij Nina Derwael en de Rode Duivels: “Ik ben met de leukste dingen ter wereld bezig”

Stretchen met Nina Derwael, op schoot bij de Rode Duivels, crossen met Mathieu van der Poel. Typ ‘onbereikbaar’ in op Youtube, en de video’s van Average Rob verschijnen. Een knappe snor van bijna dertig, met ruim 125.000 abonnees op zijn online filmpjes. Denkt u nu: Ik ben een boomer, niks voor mij? Geef hem twaalf minuutjes. Eén video. Daarin flikt deze millennial dingen die geen Vlaming hem al voordeed. Enkel en alleen door een goed lief, de beste cameraman van Europa en een skatementaliteit. “Youtube is mijn archief. Zo kunnen mijn kinderen later zien hoe papa als jonge gast was.”