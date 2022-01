PORTRET. De sportvrouw die deed ‘kriebelen’, maar ook leed onder schandaal: Carla Galle overleden

“Als het kriebelt, moet je sporten”: de allerbekendste leuze om u in uw sporrtenue en in het zweet te krijgen, kwam er onder haar bewind. Carla Galle, die op 73-jarige leeftijd overleden is, leidde meer dan twintig jaar Bloso. Ze was de moeder van de (top)sport in Vlaanderen, na jaren als topzwemster en een tweede carrière bij de SP. Ze vond er de (‘verboden’) liefde, maar ook het Agusta-schandaal, dat voor altijd aan haar bleef kleven. “Rustig? Ik gruw van dat woord.”