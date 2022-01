Als ik Bart (43) uitnodig voor de koffietafel, antwoordt hij dat het een heftige tijd is geweest. Maar dat hij graag met ons praat omdat de dankbaarheid voor de mooie dingen die eruit voortgekomen zijn intussen de bovenhand heeft genomen. Hij vertelt over zijn zoon Marijn, die hij op 22 januari 2016 verloor toen die 6 jaar was.