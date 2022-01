Hij kan het nog: Eden Hazard trapt zwoegend Real Madrid in minuut 115 naar volgende bekerronde

Thibaut Courtois ontbrak gisteravond door privéredenen in doel bij Real Madrid, maar ook Eden Hazard viel – zoals gewoonlijk – naast de basiself. De Koninklijke dacht de klus zonder Belgen te kunnen klaren en zich op het veld van staartploeg Elche vlotjes te plaatsen voor de kwartfinales van de Copa del Rey. Viel dat even tegen. In de reguliere speeltijd ontsnapte Real aan de uitschakeling en in de eerste verlenging kwam het na de rode kaart voor Marcelo op achterstand. Dat het uiteindelijk toch nog mocht vieren, was met veel dank aan Hazard. Na de gelijkmaker van Isco stuurde Alaba de Rode Duivel – ingevallen na 90 minuten – de diepte in en op de doelman af. Hij omspeelde Axel Werner en duwde met z’n linker de 1-2 in doel. Vijf minuten voor tijd kroonde hij zich zo tot bekerheld. Terwijl Carlo Ancelotti langs de lijn door het dolle heen was, nam Hazard de knuffels van z’n ploegmaats in ontvangst.

De kop is er zo eindelijk af voor Hazard, die in zijn zestien voorgaande duels dit seizoen nog niet had kunnen scoren. Een assist op Benzema en eentje op Asensio, daar moest hij het tot dusver mee doen. Voor de rest zat hij vooral op de bank, had hij last van pijntjes en nam het hoongelach bij de criticasters almaar toe. De voorbije weken werd zijn naam ook steeds vaker in verband gebracht met een transfer, maar dat was voorbarig. Real staat uiteraard open voor interessante biedingen. Daags voor de match sloot Ancelotti een vertrek niet uit, want hij zei alleen: “Ik moet Hazard geen advies geven. Hij heeft het karakter en de ervaring om te kiezen wat het best is voor hem.” Maar niets wijst momenteel in de richting van een exit.

Hazard is er, mede door zijn familiale situatie, op gebrand om er de komende maanden het beste van te maken. De strijd met Vinicius Junior heeft hij intussen verloren, maar met zijn eerste doelpunt bewees hij gisteren dat hij nog van waarde kan zijn, wie weet ook in de titelstrijd en de Champions League. Ook Ancelotti gaat daarvan uit. Hij loofde zijn supersub(s): “Hazard en Isco wonnen de wedstrijd voor ons, dat moeten we benadrukken. Dat betekent toch iets. Dat ze soms misschien meer speelminuten verdienden. Maar het verleden is het verleden. We kijken vooruit en ik weet nu dat ik op hen kan rekenen.”

© AFP