Vrees voor vele doden na zware ontploffing in Ghanese mijnstad

© Hans Lucas via AFP

Bij een zware ontploffing in de Ghanese mijnstad Bogoso zijn mogelijk meerdere doden gevallen. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC op basis van plaatselijke media. De politie vreest voor tientallen dodelijke slachtoffers.

De politie bevestigt op Facebook dat er een zware ontploffing gebeurde in de stad in het westen van het land. De eerste vaststellingen wijzen erop dat de ontploffing veroorzaakt werd door een botsing tussen een moto en een vrachtwagen die explosieven voor de mijnindustrie aan boord had.

Op beelden op sociale media is een grote zwarte rookpluim te zien boven verwoeste gebouwen en brokstukken. Ongeveer 500 gebouwen zijn getroffen, vele daarvan zouden uitgebrand zijn.

Er is nog geen bevestiging over het aantal slachtoffers, maar op de beelden zijn verminkte lichamen van slachtoffers te zien.

Nog volgens de politie zijn de meeste slachtoffers gered en opgenomen in ziekenhuizen in Bogoso.

Volgens de politie gebeurde die ontploffing tussen Bogoso en het dorpje Bawdie, dat goed 10 km verderop ligt. De politie roept verder op de kalmte te bewaren.

De bevolking in de omgeving wordt gevraagd zich te begeven naar dorpen in de buurt, voor hun veiligheid.

De reddingswerkzaamheden zijn in handen van de politie, het leger en de nationale rampbestrijdingsdienst.