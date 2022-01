Na het vertrek van Gilles Dewaele moet Lucas Rougeaux de bakens verzetten als rechtsachter. De 27-jarige centrale verdediger is bezig aan zijn zesde en waarschijnlijk ook laatste seizoen bij KVK. In zijn laatste maanden kan hij zo nog een belangrijke rol vertolken. “De coach plaatste me al op elke positie in de achterhoede. Daaruit blijkt dat hij op mij kan rekenen.”