Uitkering moederschapsrust kwijtspelen als je ‘te lang werkt’ voor je bevalling: mag dat wel?

Huisarts Julie De Vos (30) werkte volgens haar ziekenfonds vier dagen te veel voor ze beviel. Ze wilde in de pandemie haar collega’s zo veel mogelijk bijstaan. Maar dat heeft grote gevolgen: ze krijgt geen uitkering voor haar moederschapsrust. Mag dat wel? De wet is voor interpretatie vatbaar, zo blijkt.

Mocht de CM de volledige uitkering voor de moederschapsrust van Julie De Vos wel schrappen volgens de wet?

“Moederschapsrust is bedoeld om moeder en kind te beschermen”, klinkt het bij het RIZIV. “Het is verplicht dat je een week voor de uitgerekende datum in zwangerschapsverlof gaat en dat ook blijft tot minstens twee weken na de bevalling.” Dat zijn de twee componenten om een moederschapsuitkering te krijgen. Wel geen woord over een eventuele sanctie bij een inbreuk: een gedeeltelijke of een volledige schrapping van de uitkering.

“Bij werkneemsters is dat ook zo”, zegt expert Karien Defoor van hr-dienstengroep Liantis. De arbeidswet stelt één iets nog duidelijker voor werkneemsters: “Een werkgever mág haar dan niet meer laten werken, zelfs als de medewerker dit zelf zou vragen.”

Binnen de CM geldt geen algemene richtlijn over de interpretatie van de wet. “In dit dossier heeft de betrokken medewerker de volledige uitkering geweigerd”, stelt Fleurquin vast. “Het is goed dat het debat nu gevoerd wordt. De volledige uitkering weigeren, lijkt inderdaad niet in proportie te zijn.’

“Het hangt er dus allemaal af van het feit of je Marie of Conny aan de lijn krijgt bij dat ziekenfonds”, reageert N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Ze kondigt een vraag tot wetswijziging aan. “Ik wil meer duidelijkheid te creëren en een wet conform de Europese richtlijn die moederschapsuikering als een basisrecht beschouwt. Bovendien wil ik ook onderzoeken hoeveel zelfstandige vrouwen op deze manier al hun volledige uitkering voor hun moederschapsrust zijn verloren.”