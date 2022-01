Lisandro Magallan, de Anderlecht-verdediger die in thuisland Argentinië naam maakte dankzij Netflix: “Toen Messi me aansprak, stond ik met mijn mond vol tanden”

We noemden hem weleens Lisandro Mag al gaan. Elke match maakt de Argentijnse verdediger wel een foutje, maar toegegeven: sinds Lisandro Magallan (28) in de basis staat, verloor Anderlecht geen wedstrijd meer. De Ajax-huurling is een gids in de kern van RSCA. Logisch met zijn ervaring. Hij was een leider bij Boca Juniors - check de Netflix-docu -, studeert nog rechten, werd fel bekritiseerd in Amsterdam en is samen met hockeyster Delfina Merino. “Ik ben nu mentaal sterk genoeg om te slagen.”