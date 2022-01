Gezondheidsraad: “Vierde prik nodig voor risicogroepen”

Een vierde dosis van het coronavaccin is “nodig” voor iedereen met een verzwakt immuunsysteem. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een advies. Dat legt de weg open naar een vierde prikronde.

Voor de Hoge Gezondheidsraad is het duidelijk: een vierde dosis van het coronavaccin helpt voor mensen die met een verzwakt immuniteitssysteem zitten, bijvoorbeeld omdat ze kanker hebben, een auto-immuunziekte of een andere aandoening. Dat staat in een advies dat donderdagavond is besproken op de taskforce vaccinatie en dat Het Nieuwsblad kon inkijken.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) had de Raad om dat advies gevraagd. De bedoeling is om op korte termijn over te gaan tot uitnodigingen voor die specifieke groep. Daarmee komt dus een vierde prikronde in zicht.

© BELGA

Van mensen met een verzwakt immuunsysteem kreeg in ons land al ruim negentig procent een derde prik. Dirk Ramaekers, de voorzitter van de taskforce, noemde die drie prikken voor hen “de basisvaccinatie”. “Als we hen straks hun vierde dosis aanbieden, beschouwen we dat als hun boosterprik.”

LEES OOK. Veel kritiek op corona-experts die hun zegje mogen doen over verplichte vaccinatie.”Waarom zou ik niet geschikt zijn?”

Op dit moment hebben meer dan 4 miljoen Vlamingen hun derde boosterprik gehad, wat neerkomt op bijna 75%. Het gaat meer specifiek om 69% van de Vlamingen tussen de 18 en de 64 jaar en 91% van de 65-plussers. Volgende week zijn nog 250.000 prikken gepland, zegt Beke, die Vlaanderen de “snelste vaccinator van Europa” noemt.

En wat met de derde prik voor kinderen jonger dan achttien? Het Europese geneesmiddelenagentschap heeft daarvoor nog geen advies gegeven. Voor de Hoge Gezondheidsraad kan zo’n boosterprik voor alle kinderen ouder dan twaalf met een verzwakte immuniteit wel degelijk helpen.