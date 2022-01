Kersvers STVV’er Shinji Kagawa komt dit weekend (eindelijk) naar België

Op 10 januari stelde STVV met toeters en bellen en met veel trots haar nieuwste aanwinst voor: Shinji Kagawa. Een dag later werd de Japanse vedette ook officieel gepresenteerd in Japan bij DMM.com, de Japanse eigenaar van STVV. Maar kijk, elf dagen later is Kagawa nog steeds niet op zijn nieuwe bestemming aangekomen. Volgens het oorspronkelijke plan zou de 32-jarige Kagawa een week geleden al op het vliegtuig naar België stappen, maar een administratief struikelblok besliste daar anders over. Een certificaat van de politie ontbrak nog om zijn visum in orde te krijgen voor de afreis naar België. Dat komt wellicht vrijdag in orde, meldt Het Belang van Limburg.