Uitgeverij legt verkoop boek Ali B stil na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in ‘Voice of Holland’

“Maven Publishing is geschokt door de ernstige beschuldigingen die vandaag zijn bekendgemaakt in het programma BOOS”, schrijft de uitgeverij op de website. “We leggen de verkoop van De Ali B-methode per direct stil.” Het boek is een zelfhulpboek waarin de rapper levenslessen deelt met de lezer. Het boek verscheen op 12 november vorig jaar.

Tegen de rapper en Voice-coach is onder meer aangifte van verkrachting gedaan. Ali B spreekt alle beschuldigingen tegen.

