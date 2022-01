Contact tracers bellen enkel nog naar meest besmettelijke mensen, anderen krijgen sms

Met 60.000 besmettingen per dag wordt het voor de contact tracers stilaan onmogelijk om elk hoogrisicocontact op te bellen. Daarom schakelt het contactcenter meer en meer over op sms’en, zodat de telefoonlijnen beschikbaar zijn voor inkomende oproepen. Dat meldt VRT NWS.

Omdat er zoveel besmettingen zijn, is het onmogelijk om met de huidige capaciteit alle besmette personen en hun hoogrisicocontacten op te bellen. Daarom vervangt het contactcenter een deel van de telefoons door sms’jes, volgens een stappenplan dat de overheid op voorhand bepaalde. Op die manier kunnen de contactonderzoekers focussen op het hoogste risico voor verspreiding.

Op dit moment worden positief geteste mensen die een hoge virale lading hebben, en daardoor het meest besmettelijk zijn, opgebeld. De anderen krijgen een sms. Ook alle hoogrisicocontacten krijgen een sms. Je wordt dus niet meer gebeld als iemand in je omgeving positief testte, maar je ontvangt een bericht. Als er capaciteit over is, worden wel nog zoveel mensen als mogelijk gebeld, benadrukt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid, maar die ruimte is er steeds minder.