Eden Hazard krijgt Spaanse commentator aan het roepen en siert de Madrileense voorpagina’s: “Dit doelpunt heeft alles”

LEES OOK. Hij kan het nog: Eden Hazard trapt zwoegend Real Madrid in minuut 115 naar volgende bekerronde

Met tien man en in minuut 115 liet Hazard nog eens zien wat voor wereldvoetballer hij is. Op snelheid de diepte in, de doelman van Elche dribbelen en piekfijn afwerken. “Dit doelpunt heeft alles”, tweette De Koninklijke. En op de Spaanse tv ging de commentator van dienst uit z’n dak.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Trainer Carlo Ancelotti, die Hazard de voorbije weken meer op de bank hield dan wat anders, was een gelukkig man.

“Hazard en Isco wonnen de wedstrijd voor ons, dat moeten we benadrukken”, aldus de Italiaan. “Dat betekent toch iets. Dat ze soms misschien meer speelminuten verdienden. Maar het verleden is het verleden. We kijken vooruit en ik weet nu dat ik op hen kan rekenen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het waren twee verdoemde spelers die Real redden”, lezen we bij AS. “Hazard toonde zich nog een keer bij Madrid. Het was eigenlijk de eerste keer dat hij beslissend was sinds zijn komst naar Spanje. Hij lijkt eindelijk volledig gerevalideerd en door hem zit Real in de kwartfinales.”

“Hazard zit door alle transfergeruchten momenteel in zijn slechtste periode sinds hij arriveerde in het Bernabéu”, stelt Marca. “Maar hij herinnerde iedereen eraan dat hij een grote speler is. Hij strafte Elche, dat nochtans een uitstekende partij speelde. Hazard scoorde een doelpunt waarbij het leek dat hij nooit geblesseerd is geweest.”

“Net op tijd”, kopte de Madrileense krant op zijn voorpagina. “Real Madrid realiseert met z’n tienen een remontada dankzij een mooie goal van Hazard.”

© Marca

Eden Hazard zelf hield het op zijn sociale media bij “Hala Madrid” en een knipoogje.