Karel Geraerts en Felice Mazzu na de zege in Gent. “Bij Felice is het hoofdstuk Genk nog niet verteerd.” — © BELGAIMAGE

KRC Genk, Club Brugge, Anderlecht, Antwerp. Het zijn, in die volgorde, de komende tegenstanders van Union. Op 5 februari kennen we dus het antwoord op de vraag: zijn de Brusselaars titelkandidaat? T2 Karel Geraerts: “Top 8 is nu het doel, maar een sportman moet ambitieus zijn.”