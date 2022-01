Nederlandse minister over ‘The voice’: “Werkgever móét veiligheid waarborgen”

Werkgevers hebben “niet alleen een juridische, maar ook een morele verantwoordelijkheid” om voor een veilig werkklimaat te zorgen, zegt de Nederlandse minister van Sociale Zaken Karien van Gennip vrijdag over de wantoestanden bij talentenjacht The Voice. Ze noemt de uitzending van BOOS hierover “schokkend”.

Er ligt duidelijk een taak voor de werkgever, benadrukt de bewindsvrouw. “Wat is goed werkgeverschap? Daar hoort bij dat je duidelijk bent wat voor cultuur je hebt, wat de processen zijn bij incidenten, wat voor trainingen je doet, een onafhankelijk vertrouwenspersoon”, somt Van Gennip op. “Dat zijn allemaal instrumenten die je als werkgever hebt om te zorgen voor die veilige werkomgeving.”

Het verplicht stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is iets waarnaar de regering al kijkt, zegt Van Gennip. Maar “bij de meeste bedrijven die ik ken” is er al zo’n persoon.

Dat John de Mol, tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor het programma, in een reactie benadrukte dat er genoeg “loketten” waren en zijn bij producent ITV en The Voice voor jonge vrouwen om melding te maken van wangedrag, kan op weinig begrip rekenen van de minister. “Dan denk ik: dieper graven, meer vragen stellen”, zegt de minister.

Minister van Justitie: “Het ligt nooit aan het slachtoffer”

Ook minister van justitie Dilan Yesilgöz vindt dat slachtoffers van seksueel misbruik zichzelf nooit iets moeten verwijten. “Het is niet jouw schuld”, klinkt het in een reactie op het schandaal. “Het ligt nooit aan het slachtoffer.” Volgens Yesilgöz “kunnen we dat niet vaak genoeg herhalen”.

Op de zaak zelf kan ze verder niet ingaan, zegt Yesilgöz. Ze wil politie en justitie niet voor de voeten lopen. “Zij moeten hun werk kunnen doen.” De documentaire heeft haar naar eigen zeggen wel geraakt. “Ik ben er echt woedend over. Richting mannen die denken dat ze alles kunnen maken, je blijft met je tengels van meisjes en van vrouwen af”, zegt Yesilgöz verder. Ze heeft ook geen goed woord over voor “mensen die het goedpraten, bagatelliseren en wegkijken”. Het is juist belangrijk dat slachtoffers geloofd worden. “Neem iemand in vertrouwen, doe aangifte, weet dat je niet alleen staat”, zegt ze nog eens tegen slachtoffers.

Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Raad van State die ervoor zorgt dat dwang, bedreiging en geweld geen voorwaarden meer zijn voor veroordeling bij een seksueel misdrijf. “Iemand is dan al strafbaar als hij had kunnen weten dat iemand geen seks wilde en toch doorzette”, legt Yesilgöz uit. Die wet is belangrijk, benadrukt ze, maar moet nog behandeld worden. “Overal waar ik het kan versnellen, zal ik het absoluut versnellen”, belooft de bewindsvrouw.