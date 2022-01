Recordaantal besmettingen en toch gaan we versoepelen. Is dat wel een goed idee?

Of het Overlegcomité vandaag beslist of we in een rode of oranje fase van de coronabarometer zullen starten, er zal hoe dan ook versoepeld worden. Nochtans telden we maandag een recordaantal besmettingen. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs zouden ook de officiële cijfers van dinsdag en woensdag het record van 60.000 besmettingen moeten bereiken. Versoepelen lijkt dan ook niet de beste optie te zijn, of toch wel?