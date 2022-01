Koningin Paola voor het eerst openhartig over huwelijksproblemen: “Ik was erg ongelukkig”

Koningin Paola (84) heeft in een interview met het blad Paris Match voor het eerst openhartig gesproken over haar huwelijksproblemen met koning Albert (87).

In dat interview erkent Paola dat ze bijna gescheiden was van koning Albert. “Ik was niet gelukkig. Absoluut niet, en ik voelde dat alles in het honderd liep. Ik wist niet wat ik moest doen. Het gevaar op een scheiding bestond op dat moment zeker. Tien jaar lang nam ik afstand van alles, van 1970 tot ongeveer 1980. In die tien jaar was ik vaak alleen.”

Dat was de periode dat de toenmalige prins Albert vaak bij zijn maîtresse Sybille de Selys Longchamps was, en werd zijn dochter Delphine geboren. “Ik was erg ongelukkig en erg verdrietig”, aldus Paola over die periode. “En toen zei hij tegen me: ‘Ik heb altijd van je gehouden’. Dat deed me plezier.”