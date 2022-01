Vlucht naar Londen keert terug naar Verenigde Staten voor passagier die mondmasker weigert te dragen

Een vliegtuig dat onderweg was van Miami naar Londen is donderdag teruggekeerd naar de Verenigde Staten, omdat een passagier weigerde om een mondmasker te dragen. Dat meldt CNN.

Het vliegtuig – met 129 passagiers en 14 bemanningsleden aan boord – stond exact 1 uur en 48 minuten na vertrek weer in Miami, aldus luchtvaartmaatschappij American Airlines. De passagier in kwestie werd vervolgens door de politie uit het vliegtuig gehaald. In de Verenigde Staten geldt een mondmaskerplicht in luchthavens en op vliegtuigen.