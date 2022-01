Vriendin van Dave De Kock blijft in de cel, “maar houdt haar onschuld staande”

R. W., de 25-jarige Nederlandse vriendin van Dave De Kock, blijft in de cel voor haar mogelijke betrokkenheid bij de dood van de kleine Dean Verberckmoes (4). Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Ze werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. De vrouw houdt haar onschuld staande, zegt haar advocaat.

“We hebben principieel om haar vrijlating gevraagd, want zij houdt haar onschuld staande”, reageerde haar advocaat Bart De Decker na afloop van de zitting. W. was zelf niet aanwezig in het gerechtsgebouw in Dendermonde, wegens de geldende coronamaatregelen. “Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze geen ongelooflijk en verpletterend besef heeft dat ze mogelijk de laatste was die Dean gezien heeft. Dat is zeer moeilijk voor haar. Ze had een band met Dean, dat kunnen we niet anders stellen. Ze is dus geschokt, en verbijsterd. Ze gaat haar best doen om deze zaak op een goede manier uit te klaren.”

De Decker vroeg ook om de geheimhouding van het onderzoek te respecteren. “In dit onderzoek zijn er al heel veel kwalijke lekken en verhalen zijn geweest, die tot op heden niet konden worden geverifieerd. Maar we gaan die geheimhouding moeten respecteren. Voor de slachtoffers, voor de sereniteit van het onderzoek, en om ervoor te zorgen dat er geen verdere problemen ontstaan. Want u heeft het misschien ook al gezien: ze heeft al duizenden bedreigingen gekregen.”

Opgepakt tijdens huiszoeking

R. W. werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in haar woning in Sint-Gillis-Waas, waar ze samen met Dave De Kock woonde. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel, en het kind zou woensdag 12 januari – de dag waarop De Kock en Dean het laatst gezien werden – een nacht logeren. Uit een oproep van de Nederlandse politie blijkt dat De Kock het lichaam van het slachtoffer zaterdagnamiddag, vermoedelijk tussen 13.48 uur en 15.54 uur, achtergelaten heeft op het eiland Neeltje Jans, nadat hij die dag kort voor middernacht de grens overstak in Sint Jansteen.

De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes, maar hij verzet zich tegen zijn overlevering. De Kock en R. W. legden tegenstrijdige verklaringen en hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard. De speurders hadden gehoopt hen snel met elkaar te kunnen confronteren na een overlevering via de korte procedure, maar door het verzet van De Kock kan hij tot zestig dagen of langer in Nederland blijven.