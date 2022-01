Instagram en Snapchat aangeklaagd na zelfmoord van 11-jarige in VS

Socialemediabedrijven Meta en Snap zijn in de VS aangeklaagd door een vrouw van wie de 11-jarige dochter uit het leven is gestapt. Het meisje was al twee jaar “extreem verslaafd” aan Instagram (Meta) en Snapchat (Snap), aldus de vrouw.

De klacht in San Francisco is niet de eerste waarbij sociale media verantwoordelijk worden gesteld voor een zelfdoding. Ze komt wel op een gevoelig moment. In november heeft een groep Amerikaanse openbare aanklagers een onderzoek aangekondigd naar Instagram over het lokken van jongeren en de risico’s voor hun mentaal welzijn. Een klokkenluider had aangegeven dat het bedrijf wist van de schadelijke impact van zijn diensten.

De nieuwe aanklacht is het scherpst voor Snapchat. Dat platform beloont zijn gebruikers op “overdreven en gevaarlijke” manieren voor het gebruik van de app, luidt het. De socialemediabedrijven zouden zich onder meer niet gehouden hebben aan de wettelijke regels rond consumentenbescherming.

Tot nu toe hebben de bedrijven zich succesvol kunnen verdedigen tegen rechtszaken over verantwoordelijkheid voor persoonlijke schade. Een Amerikaanse wet uit 1996 beschermt internetplatformen tegen aansprakelijkheid voor wat hun gebruikers online posten.

