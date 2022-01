Overlegcomité kan nog niet beginnen: coronabarometer twistpunt voor regeringsleiders

Premier Alexander De Croo (Open VLD) moet voor aanvang van het Overlegcomité eerst nog plooien gladstrijken met de regeringsleiders van de regio’s. Twistpunt is de coronabarometer, vooral in Franstalig België vinden ze het instrument zoals het nu voorligt maar niets.

Die coronabarometer moet op basis van “objectieve parameters” de coronamaatregelen bepalen. In een notendop: Als de cijfers weer beginnen stijgen, dan wordt het strenger. Dalen ze, dan kan het coronabeleid wat soepeler. Maar in Franstalig België roert de cultuursector zich nadrukkelijk - ze voelt zich weer onterecht geviseerd - en ze krijgt bijval van de regionale regeringen. De Franse Gemeenschap, het Waals en het Brussels gewest zaten donderdag al samen om de violen te stemmen.

Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet, ook vertegenwoordigd binnen de federale regering, liet er op de radio weinig twijfel over bestaan. “Wat er nu op tafel ligt, is niet bevredigend.” Al laat hij wel verstaan dat het niet de bedoeling is om de barometer helemaal te kelderen. Wel moeten de probleempunten weggewerkt worden.

