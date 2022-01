Man overleeft op wonderlijke wijze tsunami in Tonga: “Mijn zoon wilde ik niet roepen, want dan was hij ook in zee gedoken”

Een man heeft 27 uur in de oceaan rondgedreven aan een boomstam, voor hij zichzelf in veiligheid kon brengen. De 57-jarige was na de tsunami in Tonga in het water geworpen.

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers de tsnunami na de uitbarsting van de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-vulkaan heeft gemaakt, maar Lisala Folau is er daar alvast geen van. De man werd door de vloedgolf in de oceaan gesleurd, maar overleefde als bij mirakel. “Ik hoorde mijn zoon me roepen, maar ik wilde niet antwoorden. Een zoon laat zijn vader niet in de steek, en ik wou niet dat hij in zee zou duiken om me te redden”, vertelde Lofau. “Op zee bestaan leven en dood samen. Pas wanneer je de kust bereikt, weet je of je nog leeft of niet. Ik ging wel negen keer kopje onder, maar de laatste keer kon ik een drijvende boomstam vastgrijpen.”

Folau woonde op een klein, geïsoleerd eiland in de buurt van Tongatapu, het grootste eiland van Tonga. Hij slaagde erin om, peddelend met de boomstam, de 7,5 kilometer naar Tongatapu af te leggen, en kwam daar na 27 uur aan.

Het nieuws van Folau is een van de weinige berichten uit Tonga. Daar zouden 80.000 van de 100.000 bewoners zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de vloedgolf. Verschillende eilanden zijn compleet verwoest en de hulpacties verlopen nog steeds moeizaam. Het zal nog zeker vier weken duren eer de communicatie met het eilandenkoninkrijk hersteld is, want tijdens de ramp werd de kabel waarlangs die communicatie liep, doorgesneden.