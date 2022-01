Staking bij Makro in Eke na berichten over verkoop: “We zijn heel ongerust”

In het filiaal van winkelketen Makro in het Oost-Vlaamse Eke is het personeel vrijdag spontaan in staking gegaan. Dat bevestigt vakbond ACV Puls.

Het personeel is ongerust over berichten dat het Duitse moederbedrijf de Belgische filialen van Makro en Metro te koop zou hebben gezet. “We hebben overleg gevraagd. We zijn heel ongerust, maar de directie weigert”, zegt Michiel Van Opdenbosch.

In het filiaal in Eke speelt volgens Van Opdenbosch ook mee dat de werkdruk een probleem is. “Al geruime tijd worden er geen vaste contracten meer gegeven en worden gepensioneerden niet meer vervangen”, zegt hij.

De actie blijft voorlopig beperkt tot de winkel in Eke, waar volgens de vakbond zowat 250 mensen werken. Het is niet duidelijk hoe lang de winkel nog gesloten blijft. De directie zegt niet te willen reageren op de staking, en wil ook geen commentaar kwijt bij “recente geruchten en speculaties”.