Vermaelen heeft zijn diploma nog niet, maar maakte al zoveel indruk dat Martinez hem er meteen bij wou: “Nog nooit gezien”

Thomas Vermaelen (36) stopt met voetballen en krijgt een contract van onbepaalde duur als assistent van bondscoach Roberto Martinez (48) bij de Rode Duivels. Waar de timing voor velen nog een verrassing was, zijn insiders veel minder verrast over de nieuwe functie van Vermaelen. Hoe Martinez en de voetbalbond hun topstudent nog voor zijn diploma-uitreiking al een contract aanboden… met in het achterhoofd de hoop dat hij misschien op een dag wel de nieuwe bondscoach zou kunnen worden.