Felice Mazzu en Union staan voor loodzwaar vierluik: “Natuurlijk is het doel om daarna nog bovenaan te staan”

Na de 0-4 overwinning tegen Seraing start voor Union nu het echte werk. Met Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp ontmoet de competitieleider de vier ploegen die vorig seizoen deelnamen aan de Champions’ play-offs. “Als we willen blijven dromen, moeten we goede resultaten boeken”, is coach Felice Mazzu (55) vastberaden.

Dat het een lastig vierluik zal worden voor de promovendus, staat buiten kijf. In de heenronde pakte Union 4 op 12 tegen zijn komende tegenstanders, al had dat puntenaantal wel hoger kunnen zijn. “Tegen Genk denk ik dat een gelijkspel een correct resultaat was. Maar tegen Antwerp en Club Brugge verdienden we meer”, aldus Felice Mazzu op de persconferentie. “En tegen Anderlecht wonnen we wel, maar we zullen een compleet ander Anderlecht tegenkomen over twee weken. Het doel is alleszins om meer punten te pakken in die vier wedstrijden dan vorige keer.”

“Mentaal gezien zijn we zeker klaar om dit lastige vierluik aan te vatten”, gaat Mazzu verder. “Maar we bekijken het wedstrijd per wedstrijd, en dan zien we wel waar het schip uiteindelijk strandt.”

Te beginnen met Racing Genk dus, dat zijn betere vorm onder Bernd Storck terug te pakken heeft. “Natuurlijk wordt het een enorm zware wedstrijd. Genk heeft veel individuele kwaliteiten, en zit nu in de goede flow dankzij de nieuwe trainer en zijn nieuwe methodes. We weten dat ze boordevol kwaliteiten zitten en veel snelheid hebben. We verwachten een ander Genk dan in de heenwedstrijd. Maar we moeten ons ook bewust zijn van onze eigen kwaliteiten, en moeten zeker geen schrik hebben.”

© BELGA

Geen revanchegevoelens

Voor de succescoach is de wedstrijd tegen Genk, waar hij enkele seizoenen geleden zelf nog coach was, een wedstrijd zoals een andere. “Wat gebeurd is in het verleden, blijft in het verleden. De enige reden waarom deze wedstrijd belangrijk is, is om te kunnen blijven dromen en geschiedenis te blijven schrijven. Vanuit een persoonlijk standpunt is deze wedstrijd niet belangrijker dan een andere.”

Mazzu is alleszins niet zinnens om te speculeren op een gelijkspel tegen zijn ex-club. “We vatten elke wedstrijd aan om die te winnen, dat is ook nu niet anders. Natuurlijk kan je gezien de omstandigheden wel eens blij zijn met een punt, maar als we aan een wedstrijd starten willen we die gewoon winnen. Het belangrijkste is om plezier te maken en om verder op ons elan door te gaan. We gaan niet zo defensief spelen als in de tweede helft tegen Seraing omdat we met een mannetje minder stonden. We moeten een offensiever gelaat tonen, en kansen proberen te creëren. Maar er is geen druk. Zelfs als we alle vier de wedstrijden verliezen, staan we nog vierde.”

Bovenin blijven

Maar dat wil niet zeggen dat Mazzu geen ambitie toont. “Ik ga niet beweren dat het geen doel is om na dit vierluik nog eerste te staan. Dat zou een gebrek aan ambitie zijn. Zoals altijd zullen we ook nu proberen helemaal bovenin te blijven staan. Maar als dat niet lukt, is dat zeker geen catastrofe als je kijkt van waar we komen. Het zijn onze uitstekende prestaties tot dusver die ons toestaan om te dromen van meer.”

Dromen van meer, houdt dit dan de titel in? “Nee, absoluut niet. Als we van iets kunnen dromen, is het de top vier? Mijn jongens zouden dat zeker en vast verdienen. Maar dat is louter een drom, en geen doelstelling. De top acht is dat wel”, wil Mazzu het woord titel nog niet in de mond nemen.

© BELGA

99,99% zeker dat iedereen blijft

Intussen zijn we al voorbij halverwege de transferperiode, en Union is nog steeds geen sleutelspeler kwijt. “We hebben een deal gesloten met de spelers, en ik ben er 99,99% van overtuigd dat iedereen zich daaraan zal houden.”

Geen transfernieuws op uitgaand vlak dus, maar wel op inkomend vlak. Cameron Puertas (23) van het Zwitserse Lausanne-Sport, zou namelijk de derde winterversterking van Union kunnen worden. “Puertas is een piste die al een lange tijd bekeken wordt door de club”, bevestigt Mazzu. “De onderhandelingen gaan de goede kant op. Het is een speler die ons creativiteit en spelintelligentie kan bijbrengen op het middenveld. Maar nog niets is definitief.”

Voor de wedstrijd tegen Genk kan Mazzu rekenen op een nagenoeg fitte kern, enkel Mitoma ondervindt nog last van zijn verstuikte enkel. Mazzu gaf aan geen risico’s te nemen met zijn pijlsnelle Japanner. Ook Machida zal nog niet in de wedstrijdselectie zitten: zijn werkvergunning is nog steeds niet in orde.