Ook Kompany polste Vermaelen als T2: “Ik was een jaar te vroeg met mijn vraag, maar het is een fantastische keuze van Martinez”

Vincent Kompany bekent in navolging van het nieuws dat Thomas Vermaelen assistent-coach wordt bij de Rode Duivels dat hij ‘The Verminator’ ook zelf graag aan boord had gehaald als assistent. “Maar ik kwam een jaar te vroeg met mijn vraag”, klinkt het. De Anderlecht-coach is vol lof over Vermaelen en ziet een belangrijke rol voor hem weggelegd bij de nationale ploeg.

“Ik wijk op mijn persconferenties niet graag af van de aankomende wedstrijd, maar voor Thomas maak ik een uitzondering”, zegt Vincent Kompany over Vermaelen. “Wat een prachtige carrière. Ik voel met hem mee door al die blessures, maar hij is altijd teruggekomen. Op zijn 28e was hij al afgeschreven, maar daarna is hij nog bij Barcelona en op het EK beland. Het is een voorbeeldprof. Zijn talent is vaak onderschat. Als hij fit was, was hij sterkhouder naast Piqué bij Barça. Chapeau dat hij ondanks die blessures nog zo’n lange carrière maakte.”

Kompany geeft toe dat hij Vermaelen graag zelf aan zijn coachingstaff had toegevoegd. “Maar ik was een jaar te vroeg met mijn vraag” klinkt het. “Hij wilde toen nog zelf voetballer blijven.” Hoe dan ook ziet de RSCA-coach wel iets in de coach Thomas Vermaelen. “Door al zijn ervaring zal hij op een heel natuurlijke manier in het vak rollen. Bij de Duivels zal hij veel leren, maar niet alleen leren. Ik denk ook dat het zijn bijdrage kan zijn om de groep nog een stap hogerop te laten gaan. Als ploegmaat was hij fenomenaal. Ik kan mijn lof niet genoeg uitdrukken. Het is een fantastische keuze van Roberto Martinez.”

Vermaelen is na Kompany de tweede van de gouden generatie Duivels die in het coachingvak stapt. “Als de hele lichting die overal in topclubs en met de beste coaches van de wereld heeft gewerkt ons volgt, kunnen we het Belgisch voetbal echt naar een hoger niveau tillen”, denkt Kompany. “Hopelijk belanden er velen in de Jupiler Pro League en hopelijk is Thomas zeker niet de laatste die de overstap maakt naar het trainerschap.”