Ook na topontmoeting geen akkoord over Oekraïne, Russen roepen op om “anti-Russische hysterie” te stoppen

Onderhandelingen waren het niet, zo zei Blinken na de anderhalf uur durende ontmoeting met zijn Russische collega, “wel een uitwisseling van standpunten en ideeën.” Die gaan dan langs de ene kant over het hoe en wat van de circa 130.000 Russische militairen die klaar lijken te staan om Oekraïne aan te vallen, en langs de andere kant over het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Oekraïne -en over de uitbreiding van dat bondgenootschap naar het oosten.

“Rusland bedreigt niemand en valt geen enkel land binnen”, zo zei Lavrov na het gesprek met Blinken. Hij wees daarmee de Westerse vrees voor een invasie af. Rusland verwacht volgende week een schriftelijke reactie van de VS op zijn voorstellen inzake veiligheidsgaranties, aldus Lavrov. Daarna moeten er verdere besprekingen plaatsvinden op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken, voor er mogelijk een nieuwe topontmoeting tussen presidenten Biden en Poetin komt.

Lavrov — © REUTERS

Maar voor het tot zo’n top komt, wil Lavrov antwoord zien op de vragen die Rusland de VS stelt. “Aan dat antwoord kunnen we zien of we op de juiste weg zitten.” Twee belangrijke Russische eisen zijn dat de NAVO-troepen zich terugtrekken uit Roemenië en Bulgarije, twee NAVO-lidstaten, en dat Oekraïne nooit lid wordt van het militaire pact. De Bulgaarse premier Kiril Petkov reageerde al door te zeggen dat Bulgarije zelf bepaalt wat het doet. Dat Oekraïne lid wordt van de NAVO is in 2008 al afgesproken, al werd daar nooit een officiële tijdlijn voor opgesteld.

LEES OOK. Mikt Poetin écht op een oorlog met Oekraïne? “Kans is groot dat we volgende week met gewapend conflict zitten”

“Geen plannen om aan te vallen”

Blinken van zijn kant vroeg Lavrov om de situatie in Oekraïne te de-escaleren. “Ik heb opnieuw gezegd dat Rusland geen bedreiging vormt voor het Oekraïense volk”, aldus Lavrov. “Wij hebben geen plannen om Oekraïne aan te vallen.” De Russische minister benadrukte wel dat Rusland zich zorgen maakt over de NAVO. “We zijn bezorgd over de wapens en militairen die het Westen naar Oekraïne stuurt.”

Lavrov doelt daarmee op de levering van Britse wapens aan Kiev, terwijl ook Canada al militaire specialisten stuurde en de Verenigde Staten 200 miljoen dollar extra aan defensiemiddelen schonk. Dat gebeurt als reactie op de uitbouw van de troepenmacht in de buurt van de Oekraïense grens, zo beklemtoonde Blinken. Het enige wat we proberen te doen is er zo goed mogelijk voor te zorgen dat Oekraïne de middelen heeft om zichzelf te verdedigen. Dat zou misschien verdere agressie door Rusland kunnen voorkomen”, zei Blinken daarover donderdag, voor zijn ontmoeting met Lavrov. En na hun gesprek herhaalde hij dat de keuze aan Moskou is: “Diplomatie of oorlog, dat bepaalt Rusland. En Rusland zorgt zelf voor wat het zogezegd wil voorkomen. Voor het de Krim annexeerde, wilde maar een kwart van de Oekraïners de NAVO in, nu is dat 70%.”

Mocht er een inval plaatsvinden, dan zal Amerika’s reactie meteen komen, waarschuwde Blinken de Russen nog. “Wij geloven zelf in het pad van diplomatie en willen onze geschillen op vredelievende manier uitpraten. Maar er is geen bewegingsruimte als het gaat om het recht van het Oekraïense volk om voor hun eigen toekomst te kiezen.”

LEES OOK. Rusland blijft troepen aan grens Oekraïne versterken, maar: “Als Poetin aanvalt, is hij dat land voor altijd kwijt”