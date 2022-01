Alfred Schreuder verwacht nog versterking bij Club Brugge en daarom mogen er ook enkele jongens vertrekken: “Gesprekken lopen”

Club Brugge trekt zondag naar een leeg Sclessin, waar Alfred Schreuder de positieve start bij blauw-zwart hoopt door te trekken. Ondertussen streek met Buchanan nog maar één versterking neer. Maar de nieuwe coach van Club verwacht dat daar nog verandering in komt. Zo is het dossier van Skov Olsen nog hangende. “Er lopen gesprekken, maar dat is mijn taak niet.”

De onderhandelingen over een transfer van Skov Olsen, de Deense vleugelspits van Bologna, lopen nog steeds. Al wou Schreuder daar in eerste instantie niet teveel over uitweiden. “Ik heb die naam ook gelezen. En ik weet dat er een en ander beweegt. Maar over specifieke namen of posities ga ik het niet hebben”, zegt de coach van Club Brugge. Dat er straks sowieso nog versterking bijkomt, bevestigde hij wel. “We kijken altijd naar versterkingen of goede spelers, in welke linie dat ook mag zijn. Er lopen gesprekken, maar die zijn niet voor mij. Ik focus mij op die jongens die hier momenteel wél zijn.”

En dat zijn er... te veel. De kern van Club Brugge puilt momenteel uit, en daarom mogen enkele jongens vertrekken. “We zijn daar binnen de club continu in gesprek over”, zegt Schreuder. “Maar Philippe (Clement, nvdr.) had wel een punt dat het niet makkelijk werken is met zo’n grote kern. De selectie is inderdaad vrij groot, en daar heb ik het met de club al over gehad.” Positieve selectieproblemen dus, ook voor Standard. Want Noa Lang komt terug uit schorsing, waardoor de plaatsjes in basis - en bij uitbreiding de kern - heel duur worden. “In het begin van de week heeft hij enkele trainingen gemist voor iets kleins, maar de laatste dagen stond Noa gewoon op training. Waar ik hem ga inpassen in mijn systeem? Dat zullen jullie zondag wel zien (grijnst).”

© BELGA

Hoge intensiteit

Ondertussen is Schreuder alweer een weekje langer bij Club Brugge, en de Nederlander is nog steeds enorm positief over z’n overstap. “Ik zie dat mijn spelers enorm enthousiast blijven op training, ze zijn bereid om hard te gaan en om de intensiteit hoog te houden. Dat zie ik graag”, knikt hij. Dat zal zondag nodig zijn: een Standard-Club is traditioneel niet voor doetjes, ook al zal Sclessin leeg blijven. “Ik heb hun match tegen Anderlecht goed geanalyseerd, en ook onze wedstrijd in Jan Breydel heb ik nogmaals bekeken. Er zit veel mentaliteit in die ploeg. Het is knap hoe ze op Anderlecht alsnog een draw pakken. Ook tegen ons stonden ze 2-0 achter, en stelden ze toen nog een puntje veilig.”

Maar ondertussen ontdekt Schreuder ook de rest van onze competitie, geeft de man toe. “Ik bekijk veel wedstrijden, onthou de scenario’s in bepaalde matchen. Dat kan belangrijk zijn”, zegt hij. “Hoe reageert een ploeg als ze op voorsprong staan. Of omgekeerd. Hoe bewegen tegenspelers... Ik belast mijn jongens niet met al die details, maar ik vind het wel interssant.”