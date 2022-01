Zeker honderd doden bij luchtaanval in Jemen

Bij de bomaanslag zijn nog eens tientallen mensen gewond geraakt. Er zijn nog veel vermisten en de zoekacties gaan verder, klinkt het bij de lokale autoriteiten. Volgens Artsen Zonder Grenzen zijn zeker tweehonderd gewonden opgenomen in het lokale ziekenhuis. De hulporganisatie spreekt over “een vreselijke daad van geweld”.

Saada ligt niet ver van de grens met Saoedi-Arabië en staat onder controle van de Houthi-rebellen, die over grote delen van Jemen heersen. In 2014 veroverden zij onder meer de hoofdstad Sanaa.

Ook in andere gebieden, zoals in de havenstad Hodeida, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd. Er is nog niets bekend of mogelijke slachtoffers. Volgens de lokale media was er als gevolg daarvan een wijdverbreide internetstoring.

De aanvallen komen vijf dagen nadat de rebellen de verantwoordelijkheid opeisten voor een drone- en raketaanval op een industrieterrein in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daarbij kwamen drie mensen om en raakten zes gewond. De VAE zijn lid van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie.

In het land woedt sinds 2014 een conflict tussen de centrale regering en de Houthi-rebellen, die grote delen van het land in hun bezit hebben gekregen. Het geweld heeft een grote humanitaire ramp veroorzaakt in het armste land op het Arabische schiereiland. Het soennitische Saoedi-Arabië ziet de rebellen als een bondgenoot van zijn sjiitische aartsvijand Iran en probeert hen daarom te bestrijden.

