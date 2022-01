Thomas Vermaelen bevestigt dat hij assistent van Martinez wordt bij de Rode Duivels: “Mijn keuze om te stoppen stond hier los van”

LEES OOK. Vermaelen heeft zijn diploma nog niet, maar maakte al zoveel indruk dat Martinez hem er meteen bij wou: “Nog nooit gezien”

“Ik ben heel vereerd en heel blij”, vertelde Thomas Vermaelen. “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe stap, al is het voor mij natuurlijk nog heel nieuw. Ik kijk ernaar uit om te leren van de staf van de nationale ploeg, maar tegelijkertijd is er ook het besef dat ik zelf ook zal moeten presteren. Ik denk dat het een plezante periode gaat worden.”

Vermaelen kon wel maar assistent worden nadat hij besloten had een punt te zetten achter zijn spelerscarrière. “Het is altijd moeilijk zo’n beslissing te nemen omdat ik toch een lange carrière gehad heb. Zoiets beslis je niet op één dag, het was iets wat al langer in mijn hoofd speelde. De afgelopen weken heb ik definitief de knoop doorgehakt. Ik heb naar mijn gevoel geluisterd en denk dat het de juiste beslissing was. Misschien denken mensen dat mijn keuze om te stoppen met voetballen samenhangt met mijn keuze om nu assistent van de Rode Duivels te worden, maar dat is niet zo. Die twee stonden volledig los van elkaar.”

In de interlandbreak van maart zal de ex-verdediger voor het eerst als lid van de trainersstaf tussen de Rode Duivels lopen. “Dat wordt misschien wel wat vreemd ja, het is toch een andere rol dan ik gewend ben. Maar voor mij is het belangrijk dat ik gezichten tegenkom die al langer ken. Zo zal de integratie in mijn nieuwe rol makkelijker verlopen. Het nieuws is nu al bekend, dus er rest iedereen wel een paar maanden om aan het gegeven te wennen. Uiteindelijk zal het wel vrij snel gaan.”

Ook bondscoach Roberto Martinez reageerde op de website van de voetbalbond op de aanstelling van Vermaelen. “Zijn ervaring tijdens zijn uitzonderlijke carrière zowel in clubverband als bij de Rode Duivels is een enorme aanwinst voor onze technische staf. Door zijn recente rol en prestaties tijdens het jongste EK zal zijn introductie bij de staf, tijdens de volgende stage in maart vlot verlopen. Vanwege het feit dat hij de groep kent en door zijn enthousiasme tijdens de trainerscursus van de KBVB, zal zijn omschakeling van speler naar trainer op een natuurlijke wijze gebeuren. We zijn echt verheugd!”, klonk het bij de Spanjaard.