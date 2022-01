DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Ik breng Dean snel naar huis”, beloofde hij zaterdag aan de mama. Toen was de jongen allicht al dood

Dean, een goedlachse kleuter van 4, werd deze week dood aangetroffen op een verlating parking in Nederland. Hoe is hij gestorven? Waarom nam oppas Dave De Kock hem mee? En hoe kan het dat De Kock, die eerder al een kind zo hard mishandelde dat het stierf, toch nog op Dean kon passen? In deze podcast reconstrueren reporters Cedric Lagast en Marc Klifman het drama van de voorbije week. “De route die De Kock reed, vertelt al veel. Allicht was Dean zaterdag al dood.”