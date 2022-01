Spontane staking bij Makro Eke: “Toon respect voor personeel en praat met ons”

Door de potentiële verkoop van de Makrofilialen leven in Eke alleen al honderden werknemers in onzekerheid. “Makro Eke beschikt over zo’n 276 werknemers”, zegt Degryse. “Velen van hen zijn echter ziek of geregeld in quarantaine, waardoor de overgebleven werknemers de afgelopen periode bergen werk hebben moeten verzetten. En dat doen ze ook, op de voorwaarde dat ze met respect behandeld worden, en duidelijkheid krijgen over hun job.”

“Verkoop wordt zelfs niet meer ontkend”

De berichtgeving dat de filialen wellicht te koop staan, deed het potje overkoken. “Donderdag werd hiernaar gevraagd op de lokale ondernemingsraad, maar de directie kon geen antwoord geven”, zegt Degryse. “In het verleden ontkenden ze het, maar nu zeggen ze niets. Daarbovenop zijn een tiental collega’s met pensioen gegaan en wordt niemand vervangen. Dat zegt ook al veel. Het kassapersoneel heeft vrijdagochtend het werk spontaan stilgelegd en de rest van het personeel is gevolgd. Omdat het een ongeplande staking was, is iedereen slechts tot de middag aanwezig gebleven en dan naar huis gegaan. We vragen een dringend onderhoud met de directie, maar anders gaat de staking morgen voort.”

“Makro ligt op palliatieve”

Dat het met Makro niet al te best gaat, is geen groot geheim. “Vincent Nolf, de CEO van Makro, heeft in het verleden nog verteld dat de Makro Group België op de intensive care ligt. We geloven dat Makro eigenlijk op palliatieve ligt, en niemand durft het te zeggen. Het personeel voelt zich totaal niet gewaardeerd. We begrijpen dat er bij overnamegesprekken geheimhoudingsclausules zijn, maar men kan op zijn minst het personeel garanderen dat men ook na de overname voor hen zal blijven zorgen. Dit is een gebrek aan waardering voor elke werknemer die zich al jarenlang inzet voor dit bedrijf.”

De directie zegt niet te willen reageren op de staking, en wil ook geen commentaar kwijt bij “recente geruchten en speculaties”.