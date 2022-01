AA Gent mist Africa Cup-gangers en twee sterkhouders op bezoek bij Charleroi: “Vadis en Depoitre zijn nog niet klaar”

Na het pijnlijke puntenverlies in eigen huis tegen Kortrijk, wil Hein Vanhaezebrouck zaterdagavond maar wat graag de volle buit mee graaien in Charleroi. Makkelijk wordt dat evenwel niet, zeker ook omdat AA Gent andermaal flink gehavend aan de aftrap zal verschijnen: “Onze drie Africa Cup-gangers doen het uitstekend en zijn alle drie ook geplaatst voor de volgende ronde. Anderzijds zullen Vadis en Lolo er ook nog niet bij zijn.”

“Vorige week waren we flink getroffen met een tiental jongens die niet beschikbaar waren”, kijkt Hein Vanhaezebrouck nog even terug op de vorige speeldag. “Dat is veel. Deze week zal het aantal afwezig al wat minder zijn maar toch nog altijd behoorlijk. Er zijn nu eenmaal een aantal blessures, je hebt de Afrika Cup-gangers die alle drie ook door zijn en na COVID-besmettingen is het toch afwachten. Het herstel na zo’n besmetting verloopt bij iedere toch net wat anders.”

Een negatief testresultaat betekent dan ook zeker niet per definitie dat een speler klaar is voor het grote week: “Vorige week zeiden sommige jongens toch dat ze het nog voelden. Je moet in je selectie telkens veranderen van keuze wanneer je zulke zaken hoort. Als een speler zulke signalen geeft, moet je voorzichtig zijn en dan absoluut zware belasting vermijden.”

“Bij sommigen is er zeker al een positieve evolutie merkbaar maar bij anderen is het wel beter om nog wat geduld te oefenen. Vadis en Lolo zullen er dit weekend trouwens ook nog niet bij zijn. Het valt af te wachten hoe snel zij opnieuw beschikbaar zullen zijn. Er is zeker een positieve evolutie merkbaar, maar ze moeten eerst nog met de groep aansluiten. Als dat een feit is, zullen we wel zien wanneer ze ook echt wedstrijdklaar raken.”

Daardoor is het nog even wachten op de terugkeer op de Gentse kapitein: “Vadis geeft me alvast een goede indruk maar het is toch altijd wat afwachten wanneer hij die laatste stap kan zetten, dat is wel vaker zo bij hem.” Depoitre werd eigenlijk al eerder terug verwacht maar ook hij is dus niet beschikbaar voor de trip naar Charleroi: “Laurent hadden we inderdaad sneller terug fit verwacht maar als een speler nog niet eens de groepstraining kan hervatten, dan is een selectie zeker nog niet meteen aan de orde.”

© BELGA

“Proces voer je in de rechtszaal en niet in de media”

Ondertussen maakte Mechelen-coach Wouter Vrancken zich deze week zorgen over de impact van een coronabesmetting op het hart van een voetballer: “Er zijn in de hele wereld gevallen bekend: jongens met hartklachten ten gevolge van een besmetting. Cardiologen stellen ons gerust dat we het ook niet mogen overdrijven. Na griep is zo’n effect ook mogelijk.”

“Maar door covid hebben we ook nu wel meer besmettingen natuurlijk. Wij hebben geen jongens met grote problemen maar je moet ook de sluimerende en slopende elementen erkennen. Als iemand na inspanningen traag recupereert moet je je daar ook vragen bij stellen of het niet te vroeg is om al stappen te zetten. Wij screenen onze spelers daarom dan ook dagelijks.”

Tenslotte kwam de Gentse coach ook nog even kort terug op de extra-sportieve besognes van Ilombe Mboyo die vorig weekend werd opgepakt na een handgemeen met een vriendin: “We zullen zien of Mboyo er bij zal zijn. Straks krijgen jullie alvast de selectie. We maken de keuze trouwens op basis van de trainingen. Ik ga daar verder geen commentaar op geven want dat is toch iets dat gebeurd is in de privésfeer.”

“Maar het wordt natuurlijk wel gelinkt aan je job als publiek figuur. Profvoetballers hebben niet meer zo snel een privéleven, met alle gevolgen van dien. Er is niet altijd de juiste informatie, daarom onthoud ik me ook van commentaar. We zien wel hoe we het zullen aanpakken. Deze week is er voorts eigenlijk niet zoveel nieuws bekend geraakt. We hebben dan ook allemaal als profs ons werk gedaan. Ach, een proces voer je beter in de rechtszaal en niet in de media.”