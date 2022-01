Laatste applaus in volle kathedraal voor kasteelheer die in eigen gracht verdronk

In de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vond deze voormiddag de uitvaartplechtigheid plaats van Leo de Haas, de zakenman die vorige week onverwacht overleed op zijn kasteeldomein in Wijnegem.

Ruim 500 aanwezigen vulden de imposante kathedraal. Er waren veel zakenvrienden en kennissen, ook uit Nederland. Er was gevraagd aan de aanwezigen om een persoonlijk item mee te brengen naar de plechtigheid. En in de kerk stond een hele rij kransen ter nagedachtenis. De Haas (65) werd vorige week gevonden in de hofgracht van zijn domein Belvédère in Wijnegem.

Deze foto van de Haes werd gebruikt op het herinneringskaartje. — © rr

De Haas werd geboren in een Noord-Brabants boerengezin met vijf kinderen. Het werk op de boerderij was hem ook niet vreemd. Later is hij politieman, bouwvakker en antiquair geweest. Maar enorm succesvol werd hij als projectontwikkelaar waar hij zijn kennis van bouw en antiek combineerde, onder andere via zijn bedrijf Movast. Ook de ontwikkeling van de Kloosterstraat als antiekstraat was mee de verdienste van de Nederlandse topondernemer. Dit rijke leven stond centraal in de dienst.

Privé werd vooral ingegaan op de familieman De Haas, die zeer trots was op zijn dochters Joyce en Raissa, die ook samen succes kennen met hun bedrijf Double Dutch. De Haas koesterde de hoop om opa te worden. Tragisch, want hij was dol op kinderen. Het waren de schoonzonen van De Haas, Wessel en Sander, die de kist droegen, samen met zijn goede vrienden Tim en Alain. Bij het verlaten van de kathedraal werd De Haas nog met een warm applaus uitgewuifd.

