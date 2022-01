Google in beroep tegen Europese megaboete van 2,4 miljard euro

De Commissie had Google in 2017 de boete opgelegd omdat het bedrijf met zijn prijsvergelijkingsdienst Google Shopping jarenlang misbruik had gemaakt van zijn machtspositie. Het was op dat moment de hoogste boete ooit voor een individueel bedrijf.

Het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europese Hof, hield de boete in november vorig jaar overeind in eerste aanleg. Google gaat de boete nu aanvechten bij het Hof.

De Commissie heeft als concurrentiewaakhond Google al jaren in het vizier. De drie boetes die de techgigant sinds 2017 kreeg, bedragen samen meer dan acht miljard euro. Er lopen ook nog andere onderzoeken.